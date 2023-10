ONU destaca retrocesso de 16 anos no desenvolvimento da Faixa de Gaza

A Faixa de Gaza sofreu 16 anos de retrocesso em seu desenvolvimento, destacam as Nações Unidas em um relatório divulgado nesta quarta-feira (25), segundo o qual ainda não é possível determinar as consequências econômicas do conflito entre Israel e o Hamas.

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) adverte que a economia de Gaza "foi asfixiada" ao longo dos anos, e que, antes da guerra, cerca de 80% da população já dependiam de ajuda internacional.

"Desde que começaram os fechamentos e restrições, Gaza sofreu 16 anos de retrocesso no desenvolvimento e supressão do potencial humano e do direito ao desenvolvimento", ressalta a Unctad no relatório anual sobre a economia do território palestino.