ONU adverte que bloqueio em Gaza pode reduzir muito ajuda humanitária

A agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para refugiados palestinos advertiu nesta quarta-feira, 25, que, sem entregas imediatas de combustível, ela terá de reduzir fortemente as operações de ajuda na Faixa de Gaza. A zona tem sido bloqueada pelos devastadores ataques aéreos israelenses desde que militantes do Hamas lançaram um ataque a Israel, há mais de duas semanas.

O alerta é feito no momento em que hospitais em Gaza lutam para tratar muitos feridos com recursos diminuindo, e autoridades de saúde no território controlado pelo Hamas dizem que o número de mortes dispara, enquanto aviões de Israel continuavam a atacar o território na madrugada desta quarta-feira.

Os ataques aéreos mataram mais de 750 pessoas em Gaza entre terça-feira, 24, e quarta-feira, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, onde o Hamas controla o governo. Os dados não especificam quantos seriam militantes entre as baixas. A Associated Press não tem como verificar de modo independente os números citados pelo Hamas, que atribui a informação a diretores de hospitais.