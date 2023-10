Mulher descobre que teve casa demolida ao voltar de férias, nos EUA

Hodgson afirma que ficou furiosa quando viu a situação da residência. Ela relatou, em entrevistas Associated Press, Fox 5 e USA Today, que a empresa responsável pela demolição ainda não a contatou. A estadunidense está em conversas com advogados para resolver a situação.

Sarah Hodgson, moradora de Atlanta, nos Estados Unidos, descobriu que sua casa foi demolida por engano após voltar de férias. O caso aconteceu no último dia 15 de setembro e veio a público no sábado, 21.

Parente da vítima foi até o local e conversou com funcionários da empresa



Sarah soube da demolição quando um vizinho ligou para ela durante as férias perguntando se ela tinha contratado uma empresa para demolir sua casa. Então, ela pediu a um parente para checar o que estava ocorrendo.

Ao chegar lá, ele pediu para ver a autorização dos trabalhadores e viu que o endereço estava errado.

“Eles recolheram os equipamentos e foram embora, deixando só as ruínas”, detalha ela, que está preocupada com as tubulações de gás e água da propriedade.