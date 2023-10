Ministros latino-americanos costuram às pressas proposta comum para COP28

Com pouco tempo disponível, os ministros do Meio Ambiente da América Latina e do Caribe reunidos no Panamá, costuravam, nesta quarta-feira (25), uma proposta comum para levar à conferência COP28 sobre mudanças climáticas, que começará em Dubai em 30 de novembro.

Depois de meses de negociações, os ministros dos 33 países da região têm apenas algumas horas para chegar a um "documento final" a ser apresentado na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), pois o documento deve ser aprovado nesta quinta-feira.

A reunião ministerial faz parte da "Semana do Clima da América Latina e do Caribe", que reúne cerca de 3.000 delegados de governos locais e nacionais, povos indígenas, sociedade civil e setor privado.