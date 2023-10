Mike Johnson, um ultraconservador em plena ascensão nos EUA

Mike Johnson, recém-eleito presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, é um advogado ultraconservador praticamente desconhecido pela opinião pública.

Com cabelos grisalhos penteados para o lado e rosto de menino, este republicano de 51 anos ascendeu rapidamente, e muitas vezes despercebido, ao alto escalão do poder, desde sua Louisiana natal até a capital, Washington, apostando nos valores tradicionais da direita. E isto apesar de seus detratores considerarem que seus valores estão em descompasso com um país moderno e que ele não tem compromisso com a democracia.

Mike Johnson nasceu em outubro de 1972 no seio de uma família conservadora em Shreveport, a terceira maior cidade da Louisiana. Estudou comércio na universidade pública deste estado do "sul profundo", mas optou pelo direito mais tarde, advogando para grandes escritórios, bem como o seu próprio.