Mais de 2,4 milhões de eleitores participaram nas primárias da oposição venezuelana

A Comissão Nacional das Primárias (CNP) divulgou o terceiro e último boletim com 4.688 atas, o que equivale a 2,3 milhões de votos apurados dentro do país e 132.780 no exterior.

"Os venezuelanos demonstraram um profundo amor pela democracia e um enorme compromisso com o futuro do nosso país", declarou Machado em uma entrevista coletiva na terça-feira. "Os números projetados hoje, tenho que confessar, superam amplamente as nossas melhores estimativas, duplicam as nossas melhores estimativas".

As internas foram organizadas pela própria oposição, sem a gestão do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) que, após meses de evasivas, finalmente propôs no último minuto o adiamento do processo por um mês para que conseguisse administrar o pleito. A votação e a apuração foram manuais.

Rodríguez também denunciou uma violação do acordo político assinado em Barbados com a oposição, que definiu as eleições presidenciais para o segundo semestre do próximo ano com a presença de observadores da União Europeia e de outros representantes internacionais.