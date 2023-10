Macron diz que incursão terrestre 'maciça' de Israel em Gaza seria um 'erro'

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse nesta quarta-feira (25) no Cairo que uma operação terrestre "maciça" de Israel em Gaza seria um "erro" porque "colocaria em perigo a vida" de civis "sem proteger Israel a longo prazo".

"Se for uma intervenção maciça que põe em perigo a vida da população civil, acredito que é um erro (...) e também porque não protegeria Israel a longo prazo e seria incompatível (...) com o direito internacional e até mesmo com as leis da guerra", declarou Macron após uma reunião com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi.

