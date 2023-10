Líder do Hezbollah se reuniu com chefes do Hamas e da Jihad Islâmica

O líder do movimento pró-iraniano Hezbollah se reuniu com líderes do Hamas e da Jihad Islâmica para discutir como apoiar estes movimentos palestinos em sua guerra contra Israel, disse o grupo libanês nesta quarta-feira (25).

O comunicado do Hezbollah não especificou quando, nem onde, seu secretário-geral, Hassan Nasrallah, reuniu-se com o número dois do gabinete político do Hamas, Saleh al Aruri, e com o líder da Jihad Islâmica, Ziad Nakhaleh. Ele apenas especificou que a reunião ocorreu no Líbano.

O anúncio acontece em um contexto muito tenso no sul do Líbano desde o início da guerra entre o Hamas e Israel, em 7 de outubro. Desde aquele dia são registrados confrontos diários entre o Hezbollah e seus aliados com as forças israelenses na fronteira sul do Líbano.