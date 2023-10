João Victor Oliva é prata no hipismo adestramento do Pan

O cavaleiro brasileiro João Victor Oliva, filho da ex-jogadora de basquete Hortência, garantiu a medalha de prata no hipismo adestramento dos Jogos Pan-Americanos nesta quarta-feira (25).

Com seu cavalo Feel Good VO, João Victor marcou 86.160 pontos na competição individual, disputada na Escola de Equitação do Exército do Chile, em Quillota, a 120 quilômetros de Santiago.

O ouro ficou com o equatoriano Julio Mendoza (87.230 pontos), enquanto o bronze foi para a americana Anna Marek (81.305 pontos).