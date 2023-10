Israel sob pressão internacional para avaliar riscos de invadir Gaza

Além disso, Israel mantém esse território de 362km² e 2,3 milhões de habitantes sob um estrito bloqueio e mobilizou em frente a ele dezenas de milhares de soldados, com vistas a uma possível invasão para "aniquilar" o movimento islamista Hamas.

Israel encontrava-se, nesta quarta-feira (25), sob pressão internacional para avaliar os riscos de invadir Gaza sem assegurar a proteção da população do enclave palestino, atingida por bombardeios desde o ataque mortal realizado pelo Hamas em 7 de outubro.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, destacou que Israel deve fazer "tudo que for possível" para proteger os civis, embora tenha assegurado que não exigiu, em nenhum momento, que o governo Netanyahu atrasasse uma incursão.

A comunidade internacional teme que o número de mortos aumente consideravelmente no caso de uma invasão israelense.

O grupo palestino, que governa Gaza desde 2007, lançou um ataque por terra, mar e ar contra Israel em 7 de outubro. O ataque, o mais letal desde a criação do Estado israelense, em 1948, deixou mais de 1.400 mortos, segundo o Exército.

Macron, que destaca o direito de Israel de se defender, também crê que uma invasão terrestre "será incompatível (...) com o direito internacional e, inclusive, com as leis da guerra.

Sissi também alertou que uma "invasão terrestre" a Gaza provocaria "muitas, muitas vítimas civis".