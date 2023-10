Israel enfrenta pressão internacional por riscos de incursão em Gaza

Macron, que destaca o direito de Israel de se defender, também crê que uma invasão terrestre "será incompatível (...) com o direito internacional e, inclusive, com as leis da guerra.

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina (UNRWA) informou que poderia ser obrigada a encerrar suas atividades em Gaza esta noite por falta de combustível. As reservas de água, eletricidade e comida também se esgotam no território.

Ahmad Abdul Hadi, cirurgião-ortopedista do hospital Nasser, disse à AFP que teve que operar vários feridos sem anestesia. "Não há produtos anestésicos suficientes", mas "os feridos estão sofrendo muito, por isso não podemos esperar para operá-los", explicou.

O Exército de Israel informou que atingiu "várias infraestruturas terroristas" do movimento islamista nesta quarta-feira. O Hamas, por sua vez, indicou que pelo menos 700 pessoas morreram em um dia em Gaza.

O conflito provoca tensões na Cisjordânia ocupada, onde mais de cem palestinos foram mortos em operações do Exército israelense desde o início da guerra, segundo o ministério da Saúde sediado em Ramallah.

Também foi registrado um aumento dos ataques de colonos israelenses contra palestinos. Estes ataques devem "parar agora", disse Biden.

A tensão se estendeu à fronteira com o Líbano, com trocas de disparos diários entre as tropas de Israel e o movimento islamita Hezbollah. O Exército israelense informou na noite de hoje que bombardeou posições no Líbano de onde havia sido lançado pouco antes um míssil terra-ar contra um de seus drones.

Os ministros das Relações Exteriores da Turquia e do Catar, bem como a Rainha Rania da Jordânia, acusaram a comunidade internacional nesta quarta-feira de adotar um "duplo padrão" em sua reação ao conflito.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou o cancelamento de seus planos de viajar a Israel, que o criticou por ter descrito os milicianos islamitas como "libertadores que protegem sua terra".

