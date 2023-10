Furacão Otis perde força após atingir região mexicana de Acapulco

O furacão Otis foi rebaixado para categoria 2 na escala Saffir-Simpson (que vai até 5) nesta quarta-feira (25), após atingir a região de Acapulco, no Pacífico mexicano, enquanto ventos fortes e chuvas intensas continuam incidindo sobre o sul do país, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

Às 12H00 GMT (9H00 de Brasília), o centro do furacão, que tocou o solo à 00H00 local como um fenômeno de categoria 5, estava a 100 km ao noroeste do popular balneário, com ventos sustentados de 175 km/h deslocamento a uma velocidade de 17 km/h, segundo o relatório do NHC.

O sul do México foi atingido por "ventos fortes" e "chuvas intensas" que podem provocar inundações e deslizamentos de terra, acrescentou o informe.