Forças dos EUA enfrentam escalada de ataques no Iraque e na Síria

As forças dos Estados Unidos e de países aliados destacadas no Iraque e na Síria como parte de uma coalizão internacional antijihadista sofreram repetidos ataques com drones e mísseis neste mês. Embora a autoria dos ataques não tenha sido reivindicada por nenhum grupo reconhecido por ter laços com o Irã, Washington afirma que esse país está envolvido e ameaçou responder "com decisão".

A onda de ataques está relacionada à guerra entre Israel e o Hamas que teve início no último dia 7. Israel respondeu ao ataque do Hamas, que deixou mais de 1.400 mortos, com bombardeios na Faixa de Gaza, que já causaram a morte de mais de 6.500 pessoas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Facções armadas ligadas ao Irã ameaçaram atacar os interesses dos americanos devido ao apoio de Washington a Israel. Uma delas, o grupo Hezbollah, exigiu a retirada das forças americanas do Iraque, sob a ameaça de "provar o fogo do inferno". O Pentágono afirmou que houve 10 ataques contra forças americanas e aliadas no Iraque e outros três na Síria entre os dias 17 e 24, que envolveram "uma mistura de ataques unidirecionais com drones e foguetes".

Muitos dos ataques recentes tiveram sua autoria reivindicada pela Resistência Islâmica no Iraque", que não mostrou publicamente filiação ou apoio de nenhum governo específico e não é um dos grupos de milicianos estabelecidos naquela região. Mas suas reivindicações de autoria apareceram em canais do aplicativo Telegram usados por facções armadas pró-Irã. O Pentágono afirmou que as organizações "que realizam esses ataques contam com o apoio do regime iraniano e da IRGC", referindo-se à Guarda Revolucionária Islâmica de Teerã. Segundo a Casa Branca, o Irã "facilita ativamente" ataques contra tropas americanas no Oriente Médio. Michael Knights, membro sênior do Washington Institute, explicou que a Resistência Islâmica no Iraque é um nome para a imprensa, e não um grupo", uma vez que vários grupos do Iraque apoiados pelo Irã decidiram, "durante o conflito de Gaza, reivindicar a autoria de todos os seus ataques de forma conjunta".

O impacto desses ataques é limitado, mas existem grandes chances de uma escalada. O comando central americano informou na semana passada que membros da coalizão internacional contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) ficaram feridos em um incidente no qual tropas americanas derrubaram um drone e danificaram outro no oeste do Iraque.