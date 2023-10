Etcheverry elimina Murray e vai às quartas de final no ATP da Basileia

O argentino Tomás Etcheverry (nº 32 do mundo) se classificou nesta quarta-feira (25) para as quartas de final do ATP 500 da Basileia após derrotar o britânico Andy Murray (40º) em três sets, com parciais de 6-7 (5/7), 6-3 e 6-2.

O tenista da cidade de La Plata, de 24 anos, disputará uma vaga nas semifinais com o vencedor do duelo entre o primeiro cabeça de chave do torneio suíço, o dinamarquês Holger Rune (6º), e o também argentino Sebastián Báez (29º).