Controle do financiamento do Hamas por criptomoedas se intensifica

O monitoramento, por parte de Estados Unidos e Israel, do financiamento do Hamas mediante criptomoedas se intensificou desde o início da guerra, observam analistas.

Procurada pela AFP, a Binance respondeu que segue "as regras de sanções internacionalmente reconhecidas, bloqueando o pequeno número de contas ligadas a fundos ilícitos".

Facilmente transferíveis - embora mais difíceis de rastrear do que no caso de uma transferência de fundos de uma conta bancária tradicional -, as criptomoedas são, por vezes, utilizadas para transações ilícitas.

De acordo com Ari Redbord, ex-funcionário sênior do Departamento americano do Tesouro, o Hamas recorre desde 2019 a esses ativos digitais baseados na tecnologia blockchain para sua arrecadação de fundos.

Em abril, o movimento islâmico anunciou que não iria mais arrecadar dinheiro em bitcoins, devido ao aumento da vigilância por parte das autoridades. Agora, a arrecadação de recursos em criptomoedas passa pelos grupos de apoio do Hamas.

Desde o ataque lançado pelo grupo contra Israel, em 7 de outubro, os endereços das carteiras virtuais de criptomoedas vinculadas a grupos de apoio supervisionados pelo TRM Labs têm visto a transação de quantias muito menores do que o normal.

Duas semanas após os ataques, um destes grupos, Gaza Now, recebeu cerca de US$ 6.000 (R$ 29,9 mil na cotação atual) em um de seus endereços, em comparação com US$ 800.000 (R$ 3,9 milhões na cotação atual) ao todo desde agosto de 2021, diz Redbord.