Conselho de Segurança voltará a votar sobre conflito Israel-Hamas

Após a rejeição, na semana passada, dos textos preparados pela Rússia e pelo Brasil, dois novos projetos de resolução serão submetidos a votação, disseram as mesmas fontes à AFP.

O programa atualizado do Conselho anuncia uma reunião às 19h GMT (16h em Brasília).

O novo projeto russo, ao qual a AFP teve acesso, volta a pedir "o estabelecimento imediato de um cessar-fogo humanitário duradouro e plenamente respeitado" e condena "toda a violência e hostilidades contra civis".

Diferentemente do texto que recebeu votos de apenas cinco países na semana passada, o novo projeto menciona especificamente o Hamas e "condena os abomináveis ataques" do movimento islâmico palestino em Israel, em 7 de outubro.

Para ser adotada, uma resolução exige a aprovação de pelo menos nove dos 15 membros do Conselho e sem veto de nenhum dos cinco membros permanentes (Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China).

Na semana passada, os Estados Unidos vetaram uma resolução elaborada pelo Brasil, que havia recebido 12 votos a favor. Washington criticou a falta de menção ao "direito de Israel de se defender".

A incursão do Hamas deixou mais de 1.400 mortos, a maioria deles civis, segundo as autoridades israelenses. Quase 220 reféns israelenses, estrangeiros ou com dupla nacionalidade, foram levados para Gaza. Quatro foram libertados.

De acordo com o Hamas, dentro da Faixa de Gaza, mais de 6.500 pessoas, a maioria civis, foram mortas em bombardeios incessantes de retaliação.