Comunicado do Business Wire :NTT Corporation

A NTT Corporation (NTT) e a Chunghwa Telecom Co., Ltd. (Chunghwa Telecom) assinaram hoje um acordo básico para a realização de conectividade de rede internacional por meio da IOWN[1]. No futuro, com a tecnologia de comunicação inovadora da IOWN centrada na Rede All-Photonics[2], pretendemos realizar conectividade de rede internacional entre o Japão e Taiwan e colaborar em negócios e segurança relacionados à IOWN.

Com base nas competências da NTT e da Chunghwa Telecom em tecnologias de transmissão óptica e sem fio, como também nas conquistas de ambas as empresas na implementação dessas tecnologias na sociedade, temos como objetivo realizar a conectividade de rede internacional utilizando a tecnologia All-Photonics Network entre o Japão e Taiwan.

A Chunghwa Telecom é uma das 5 maiores empresas listadas em bolsa por capitalização de mercado e a provedora de serviços de telecomunicações número 1 em Taiwan. A Chunghwa Telecom fornece serviços de ICT de ponta para empresas globais por meio da colaboração com as principais empresas de telecomunicações em vários países. Além disso, a Chunghwa Telecom apoia o conceito da IOWN e participou desde o início do Fórum Global da IOWN, liderando a discussão de casos de uso e tecnologias.

-- Akira Shimada, presidente e CEO da NTT Corporation Com tecnologia excepcional e ampla experiência em negócios globais, esperamos que a NTT e a Chunghwa Telecom trabalhando juntas nas comunicações internacionais da IOWN acelerem fortemente o desenvolvimento de tecnologia e a implantação de serviços da IOWN. Com base nas conquistas da NTT e da Chunghwa Telecom, esperamos expandir a IOWN em vários outros países.

-- Shui-Yi Kuo, presidente e CEO, Chunghwa Telecom Como a principal empresa de telecomunicações de Taiwan, a Chunghwa Telecom tem o prazer de assinar o memorando de cooperação da IOWN com a NTT, a principal empresa de telecomunicações do Japão. A Chunghwa Telecom concorda com a visão das tecnologias inovadoras da IOWN e continuará a defender o espírito da marca "Always Ahead" e a implementar as metas de sustentabilidade corporativa de conservação de energia ESG, investir ativamente em pesquisa e desenvolvimento inovadores e oferecer às pessoas redes e serviços mais diversificados e convenientes.

A NTT contribui para uma sociedade sustentável por meio do poder da inovação. Somos uma empresa líder global em tecnologia que presta serviços a consumidores e empresas como operadora de telefonia móvel, infraestrutura, redes, aplicativos e consultoria. Nossas ofertas incluem consultoria de negócios digitais, serviços de aplicativos gerenciados, soluções de local de trabalho e nuvem, data center e computação de ponta, tudo com o apoio de nossa profunda experiência global no setor. Temos mais de US$ 95 bilhões em receita e 330.000 funcionários, com US$ 3,6 bilhões em investimentos anuais em P&D. Nossas operações se estendem por mais de 80 países e regiões, o que nos permite atender a clientes em mais de 190 deles.

Sobre a Chunghwa Telecom

A Chunghwa Telecom é a maior empresa de serviços de telecomunicações integrados de Taiwan, que fornece serviços de linha fixa, móveis, banda larga e internet. A empresa também oferece serviços de tecnologia de informação e comunicação a clientes corporativos, com competências em big data, segurança da informação, computação em nuvem e centros de dados (IDC). Além disso, está expandindo seus negócios para serviços de tecnologia inovadora, como IoT (Internet das Coisas) e IA (Inteligência Artificial). A Chunghwa Telecom tem implementado ativamente iniciativas de sustentabilidade ambiental, social e governança (ESG) com o objetivo de alcançar a sustentabilidade e conquistou inúmeros prêmios e reconhecimentos internacionais e domésticos por seu compromisso e melhores práticas em ESG. Para obter mais informações, acesse nosso site em www.cht.com.tw

