Comunicado do Business Wire :Information Services Group, Inc.

Os fornecedores regionais brasileiros estão ultrapassando muitas grandes empresas globais na adoção de IA generativa para desenvolvimento e manutenção de aplicativos (ADM), de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III) , uma empresa líder global em pesquisa e consultoria tecnológica. O relatório 2023 ISG Provider Lens? Next-Gen ADM Services para o Brasil conclui que, quando se trata de implementar IA generativa, fornecedores menores e mais ágeis têm uma vantagem decisiva sobre seus rivais maiores, que permanecem cautelosos na adoção desta tecnologia em seus portfólios, em parte por conta da dificuldade natural de implementar a inovação em grandes equipes. Os fornecedores de serviços que operam exclusivamente no Brasil empregam menos de 5.000 especialistas em aplicações no total, permitindo-lhes mais controle ao experimentar IA generativa, afirma o relatório do ISG. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Muitas soluções generativas de IA ainda são novas e imaturas", disse Shafqat Azim, parceiro do ISG e líder nas Américas, Transformação Digital. "Mesmo assim, a maioria dos prestadores de serviços que os utilizam estão explorando possibilidades e antecipam um aumento de produtividade de 40 a 70 por cento em algumas tarefas específicas."

Um papel fundamental para a IA generativa é a automação de testes, afirma o relatório do ISG. De acordo com o relatório, a IA generativa acelera a identificação e a criação de scripts de casos de teste, permitindo que os especialistas em testes selecionem ou aprovem scripts em vez de perder tempo pesquisando e escrevendo. Durante a execução automatizada de testes, o GenAI pode relatar rapidamente erros de script e aplicar correções instantaneamente, eliminando paradas durante os testes automatizados, afirma o relatório. Depois que os testes são concluídos, a IA generativa pode identificar partes do código do aplicativo que podem exigir correção e até mesmo aumentar a produtividade do desenvolvedor escrevendo correções, diz o ISG. Se introduzida de forma adequada, a IA generativa pode revelar-se um recurso decisivo, afirma o relatório do ISG. No entanto, de acordo com alguns fornecedores, o papel da IA generativa no aumento da produtividade não reduzirá realmente os custos de desenvolvimento de aplicações. Em vez disso, os principais benefícios da IA residem na expansão da cobertura e na redução do tempo total necessário para os testes, afirma o relatório. No entanto, para alcançar com sucesso estes ganhos de produtividade, as empresas que implementaram ferramentas de programação generativa de IA tiveram de formar e educar os seus programadores, afirma o ISG. "Ainda não chegamos a um ponto em que a IA generativa possa substituir os especialistas humanos", disse Jan Erik Aase, parceiro e líder global do ISG Provider Lens Research. "No entanto, a GenAI tem potencial para aumentar visivelmente a produtividade destes especialistas." O relatório também examina como as empresas estão mudando do desenvolvimento ágil focado principalmente em software para uma perspectiva mais ampla de produtos digitais que inclui uma variedade de aplicações. O relatório 2023 ISG Provider Lens? Next-Gen ADM Services para o Brasil avalia as capacidades de 61 fornecedores em cinco quadrantes: Agile Application Development Outsourcing, Agile Application Development Projects, Application Managed Services, Application Quality Assurance e Continuous Testing Specialists. O relatório nomeia Capgemini e Wipro como Líderes em três quadrantes cada, enquanto Accenture, DXC Technology, Iteris, Softtek, Stefanini e Tech Mahindra são nomeadas como Líderes em dois quadrantes cada. Base2, BRQ, CI&T, Compass UOL, e-Core, FCamera, GFT, Globant, Inmetrics, NTT DATA, Objective Group, Prime Control, Sempre IT, Sofist, TCS, Thoughtworks, TIVIT, T-Systems, Vericode e Yaman são nomeados como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, GFT, Inmetrics, Spassu e SVLabs são nomeadas como Rising Stars - empresas com um "portfólio promissor" e "alto potencial futuro" pela definição do ISG - em um quadrante cada. Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na Iteris, Objective, Orange Testing, Prime Control, Sofist, Spassu e Vericode. O relatório 2023 ISG Provider Lens? Next-Gen ADM Services para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.

Sobre o ISG Provider Lens? Research A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens? é a única avaliação de provedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens? da ISG, visite esta webpage. Uma série de pesquisas complementares, os relatórios ISG Provider Lens Archetype, oferecem uma avaliação inédita de fornecedores da perspectiva de tipos específicos de compradores.