Comunicado do Business Wire :BYD

A BYD, fabricante líder mundial de veículos de nova energia, foi o foco da atenção no Salão de Mobilidade do Japão 2023, anteriormente conhecido como Salão do Automóvel de Tóquio, no Tokyo Big Sight. A empresa exibiu cinco dos seus modelos de veículos de nova energia com uma série de suas avançadas tecnologias. Essa ocasião significativa não só assinala a BYD como a primeira montadora chinesa a participar deste evento que é renomado globalmente, como também destaca a progressiva inclinação do mercado japonês no que diz respeito à eletrificação dos veículos.

No evento, o puro sedã esportivo elétrico BYD SEAL chamou a atenção. Programado para lançar no Japão na primavera de 2024, foi o ponto de foco central do salão. Para mais empolgação, o YANGWANG, a submarca elétrica premium da BYD, apresentou seu modelo inaugural, o YANGWANG U8, sendo sua primeira exibição fora do mercado chinês. O inovador modelo teve uma exibição em 360 graus no evento, encantando o público com suas tecnologias pioneiras, fabricação superior e design futurístico. Enquanto isso, a DENZA, outra subsidiária da BYD, apresentou seu veículo multifuncional de luxo e de ponta, o DENZA D9, que obteve interesse considerável.

Adicionando o poder das estrelas ao evento, esteve presente a lenda do automobilismo japonês Keiichi Tsuchiya, conhecido como a inspiração da vida real por trás do icônico personagem Takumi Fujiwara do "Initial D", o "Drift King", e segundo colocado do 24 Hours of Le Mans, deixando animados os entusiastas do automobilismo presentes no evento.

Em 21 de julho de 2022, a BYD entrou no mercado japonês de veículos de passageiros e começou seu rápido desenvolvimento desde então. Até a data, a BYD opera 15 showrooms em grandes cidades como Tóquio, Osaka, Yokohama, Hiroshima e Fukuoka. A empresa planeja abrir 100 showrooms até o final de 2025, prevendo a crescente demanda do Japão por veículos de nova energia.

Liu Xueliang, gerente geral da divisão de vendas de automóveis da BYD Ásia-Pacífico, afirmou: "Há 28 anos, a BYD está firme no seu compromisso com as inovações tecnológicas e seu sonho ecológico. Estamos nos esforçando para alinhar diversos estilos de vida diferentes com opções de mobilidade ecologicamente conscientes. Com os consumidores japoneses do nosso lado, estamos promovendo a adoção de produtos e tecnologia para veículos elétricos, visando tornar o 'veículo elétrico' o 'veículo essencial' da vida diária das pessoas, e sermos pioneiros na transição à mobilidade sustentável".

Atsuki Tofukuji, presidente da BYD AUTO JAPAN Inc., apresentou os modelos em exibição, com destaque para o BYD SEAL e seu lançamento no Japão programado para a primavera de 2024. Tofukuji destacou o compromisso sólido da BYD com inovação, apontando para as tecnologias, como a tecnologia CTB, a e? Platform, o DiSus Intelligent Body Control System, entre outros. Ele ainda expressou o objetivo da BYD de fornecer opções mais diversas de veículos de nova energia ao mercado japonês no futuro.

Em setembro de 2023, a BYD apresentou vendas globais acumuladas de 5,4 milhões de veículos de nova energia, sendo a marca campeã mundial do setor. Seu alcance global se estende aos seis continentes, cobrindo mais de 400 cidades em mais de 70 países e regiões. Firme em sua missão de impulsionar as "inovações tecnológicas para uma vida melhor", a BYD continuará avançando em direção a soluções de mobilidade elétrica, aprimorando a experiência veicular para os consumidores japoneses e rumo a um futuro mais verde e mais sustentável.