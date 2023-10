Comunicado do Business Wire :AVEVA

A AIQ, pioneira tecnológica focada em impulsionar transformação alimentada por inteligência artificial (IA) em diferentes setores, e a AVEVA, líder global em software industrial, anunciaram um acordo estratégico para desenvolver o projeto de operações autônomas líder de mercado, Neuron5. O memorando de entendimento (MOU, memorandum of understanding) incorporará as avançadas tecnologias da AIQ e da AVEVA no projeto, que foi criado para impulsionar a eficiência e permitir a implementação de sistemas autônomos em toda a cadeia de valor. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A parceria entre a AVEVA e a AIQ combinará expertise tecnológica de ponta na implementação de operações autônomas para vários ativos industriais. O objetivo é reduzir o tempo de inatividade, aprimorar a disponibilidade dos ativos, minimizar as operações de controle manual e empoderar as equipes a realizar ações de forma proativa e informada, melhoradas e aceleradas por apoio à decisão autônoma.

Pesquisas conjuntas serão realizadas para avaliar os requerimentos dos clientes quanto ao hardware para operação autônoma e telecomunicação. Também haverá treinamento e desenvolvimento de habilidades para engenheiros, com foco em soluções de análises avançadas. Ambas as empresas também trabalharão com a integração de várias soluções existentes em uma plataforma colaborativa unificada. Caspar Herzberg, CEO da AVEVA, afirmou: "Este MOU é o mais recente em uma sucessão de projetos inovadores, e esperamos alavancar nossas capacidades em automação industrial, IA e ecossistemas de dados para criar uma nova maneira mais intuitiva de trabalhar com as equipes que capacite os indivíduos, gere valor e impulsione eficiência operacional para garantir o uso responsável dos recursos". Omar Al-Marzooqi, CEO da AIQ, comentou: "Estamos animados de levar nossa expertise analítica e tecnológica a essa colaboração. Junto com a AVEVA, estamos confiantes quanto a impulsionar avanços significativos em operações autônomas e desenvolver novas tecnologias que potencializarão um amanhã sustentável para a indústria". - FIM - Sobre a AIQ A AIQ, pioneira tecnológica inovadora localizada em Abu Dhabi, se dedica a acelerar os avanços orientados por IA dentro do setor industrial global, impulsionando-o a um futuro sustentável. Com foco em geração de valor em escala, nossa equipe excepcional composta de cientistas de dados de categoria mundial e especialistas nos assuntos em questão desenvolveram uma plataforma de gestão de dados inovadora e soluções modernas que aplicam IA/AM, visão computacional e outras tecnologias avançadas para tratar de casos de uso vertical especializado e entregar valor em cenários operacionais amplos. As soluções da AIQ melhoram o desempenho e a eficiência; protegem os colaboradores, os ativos e as operações; possibilitam que nossos clientes alcancem suas metas de sustentabilidade; e ampliam os benefícios da IA para transformação digital organizacional. Sendo uma contribuidora comprometida a alcançar a ambição dos EAU de liderar o mundo em IA até 2031, a AIQ está desempenhando um papel crucial no ecossistema de IA de Abu Dhabi e dos EAU.

Sobre a AVEVA A AVEVA é líder mundial em software industrial, despertando engenhosidade para promover o uso responsável dos recursos mundiais. A plataforma de nuvem industrial segura e os aplicativos da empresa permitem que as empresas aproveitem o poder de suas informações e melhorem a colaboração com clientes, fornecedores e parceiros. Mais de 20 mil empresas em mais de 100 países contam com a AVEVA para ajudá-las a fornecer o essencial à vida: energia segura e confiável, alimentos, medicamentos, infraestrutura e muito mais. Ao conectar as pessoas com informações confiáveis e insights enriquecidos com IA, a AVEVA permite que as equipes desenvolvam a engenharia com eficiência e otimizem as operações, impulsionando o crescimento e a sustentabilidade.

Nomeada uma das empresas mais inovadoras do mundo, a AVEVA apoia clientes com soluções abertas e a expertise de mais de 6.400 funcionários, 5.000 parceiros e 5.700 desenvolvedores certificados. A empresa, que tem operações em todo o mundo, está sediada em Cambridge, Reino Unido. Saiba mais em www.aveva.com. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.