Comunicado do Business Wire :Alpine Investors

A Alpine Investors ("Alpine"), uma empresa de private equity com o selo Certificação B Corp voltada para as pessoas e comprometida em construir empresas de software e serviços duradouras, anunciou hoje a conclusão da transação de mercado secundária de ativo único no valor de US$ 3,4 bilhões para dar continuidade a sua parceria com a Apex Service Partners ("Apex"), líder em serviços de HVAC, encanamento e eletricidade, além de ser uma empresa do portfólio da Alpine Investors VII e VII-A ("Fundo VII").

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231025598120/pt/

Fundada em 2019 e com sede em Tampa, Flórida, a Apex é uma plataforma residencial de serviços de HVAC, encanamento e eletricidade, que realiza parcerias com os principais fornecedores do país. Com mais de 8.000 funcionários em todo o país, o objetivo da Apex é capacitar suas pessoas para a construção de um rede forte de líderes da indústria que possam compartilhar recursos, melhores práticas e conhecimentos para oferecer um serviço incomparável aos clientes.