Clássico entre Real Madrid e Atlético abrirá Supercopa da Espanha na Arábia Saudita

O local, onde o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo manda seus jogos, também receberá no dia 11 de janeiro a segunda semifinal, entre Osasuna e Barcelona, atual campeão do torneio.

Os vencedores farão a final no dia 14 de janeiro, no mesmo estádio.

A primeira edição da Supercopa da Espanha com este formato na Arábia Saudita foi realizada em 2019, na cidade de Jeddah, e o campeão foi o Real Madrid.

No torneio, o campeão da Copa do Rei (Real Madrid) enfrenta o segundo colocado do Campeonato Espanhol, mas por se tratar do próprio time merengue, o Atlético ocupa a vaga como terceiro na liga nacional.

Na outra semifinal, o campeão espanhol (Barcelona) enfrenta o vice da Copa do Rei (Osasuna).

