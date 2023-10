City vence com 2 gols de Haaland em sua visita ao Young Boys e lidera na Champions

O Manchester City, atual campeão europeu, manteve sua trajetória triunfante no grupo G da Liga dos Campeões depois de vencer fora de casa por 3 a 1 o suíço Young Boys, nesta quarta-feira (25), em Berna, com dois gols do astro norueguês Erling Haaland. Com 9 pontos, a equipe inglesa termina o primeiro turno da chave com três pontos de vantagem sobre o alemão RB Leipzig, que por sua vez venceu também por 3 a 1 o sérvio Estrela Vermelha, que fecha o grupo com um ponto, empatado com o Young Boys. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O caminho para as oitavas de final está, portanto, muito aberto para o City, que mesmo assim teve dificuldades para abrir o placar no Wankdorf Stadion, na capital suíça.

Isso só aconteceu no início da segunda etapa e precisamente com um jogador suíço, Manuel Akanji, que no minuto 47 aproveitou um rebote do goleiro local Anthony Racciopi após uma cabeçada do português Ruben Dias. Cinco minutos depois, o congolês Elia Meschack encobriu o goleiro brasileiro Ederson e deixou tudo igual no placar (52'). O gol que abriu o caminho rumo à vitória veio com um pênalti convertido por Haaland (67'), que na reta final voltou a aparecer para fazer 3 a 1 (86'), com um forte chute na área. O principal atacante do City encerrou assim um jejum de cinco jogos consecutivos sem marcar na Liga dos Campeões, uma sequência incomum para ele. O astro norueguês não marcava no principal torneio europeu de clubes desde as quartas de final da última edição, em partida contra o Bayern de Munique. Haaland poderia até ter balançado as redes mais vezes com outras grandes chances (71' e 79'). No minuto 76, o argentino Julián Álvarez, que havia acabado de entrar em campo, também marcou para o City, mas o gol foi anulado após uma revisão do VAR.