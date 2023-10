Cantar para ofuscar estrondo dos bombardeios israelenses em Gaza

No ano passado, Jawaher al Aqraa explicava à AFP que a música era uma "válvula de escape" em sua vida cotidiana em Gaza, um território sob bloqueio israelense. Hoje, a jovem palestina canta para "cobrir o barulho dos bombardeios israelenses".

A AFP entrevistou em 2022 essa professora de inglês em uma escola de música em Gaza, no âmbito de um projeto para jovens no Oriente Médio.

Desta vez, encontrou-a refugiada na casa do irmão, no acampamento palestino de Deir El Balah (centro), em plena guerra entre o Hamas e Israel, desencadeada em 7 de outubro pelo sangrento ataque do movimento palestino em solo israelense.