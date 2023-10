Câmara dos EUA votará candidatura de Mike Johnson à presidência nesta tarde

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votará a candidatura do republicano Mike Johnson à presidência da casa no período da tarde desta quarta-feira, 25, três semanas após a retirada de Kevin McCarthy do cargo.

Johnson foi escolhido em uma votação na terça-feira como novo indicado dos republicanos para o cargo e recebeu apoio também do ex-presidente Donald Trump.

Em uma virada, os legisladores deixaram o Capitólio na noite de terça-feira otimistas de que Johnson poderia uni-los, depois que as escolhas anteriores de Steve Scalise, Jim Jordan e, mais recentemente, Tom Emmer, foram bloqueadas por rixas intrapartidárias. Fonte: Dow Jones Newswires