Câmara Alta russa aprova revogação de tratado de proibição de testes nucleares

A Câmara Alta do Parlamento russo aprovou, nesta quarta-feira (25), a revogação da ratificação do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares (CTBT, na sigla em inglês), um passo rumo ao abandono desse compromisso de não-proliferação, em meio ao conflito na Ucrânia e à crise com o Ocidente.

No Conselho da Federação, os senadores aprovaram por unanimidade, com 156 votos a favor, a lei que agora segue para o gabinete do presidente russo, Vladimir Putin, para sua promulgação.

Putin se pronunciou pela revogação do tratado em resposta ao fato de os Estados Unidos terem assinado o acordo com Moscou, mas nunca terem ratificado o texto. O presidente russo não especificou se o seu país planeja retomar os testes atômicos.