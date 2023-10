Bullrich apoiará 'mudança' que Milei representa no segundo turno na Argentina

A ex-candidata presidencial conservadora da Argentina Patricia Bullrich anunciou que apoiará "a mudança" representada pelo libertário Javier Milei, contra o candidato peronista Sergio Massa, no segundo turno presidencial em 19 de novembro.

"Temos diferenças com Milei, por isso competimos. No entanto, enfrentamos o dilema da mudança, ou da continuidade mafiosa. A maioria escolheu a mudança, nós a representamos", disse Bullrich, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno e esclareceu que não fala em nome de seu Partido Propuesta Republicana (PRO).