Bombardeios de Israel matam oito soldados sírios, informa imprensa estatal

"Por volta de 1H45 (19H45 de Brasília, terça-feira), o inimigo israelense executou uma agressão aérea a partir do Golã ocupado contra posições do Exército sírio na província de Deraa", afirmou uma fonte militar citada pela imprensa oficial síria.

Oito soldados sírios morreram e sete ficaram feridos em bombardeios israelenses contra suas posições no sul da Síria, anunciou a imprensa estatal nesta quarta-feira (25).

"Os bombardeios deixaram oito mortos e sete feridos, assim como danos materiais", acrescentou a fonte.

O Exército israelense informou em um comunicado que seus caças "atingiram infraestruturas militares e lançadores de morteiros que pertencem ao Exército sírio, em resposta aos disparos contra Israel de terça-feira".

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), uma ONG com sede no Reino Unido e ampla rede de informantes no país, informou que os bombardeios israelenses "destruíram depósitos de armas e um radar da defesa antiaérea síria". A organização citou 11 mortos, incluindo quatro oficiais.

bur-rh/at/sg/mas-avl/zm/fp