Atlético de Madrid arranca empate (2-2) em sua visita ao Celtic na Champions

O Atlético de Madrid empatou nesta quarta-feira (25) em Glasgow (2-2) com o Celtic, que ainda não venceu na Liga dos Campeões, e se consolidou no segundo lugar do grupo E.

O Celtic abriu o placar diante de sua torcida na capital escocesa logo aos 4 minutos com um gol do japonês Kyogo Furuhashi, mas Antoine Griezmann empatou aos 25.

O hondurenho Luis Palma recolocou os escoceses na frente pouco depois (28'), e no início do segundo tempo Álvaro Morata (53') voltou a deixar tudo igual no estádio Celtic Park.