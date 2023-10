Arthur Nory é prata no salto masculino na ginástica artística do Pan

O brasileiro Arthur Nory conquistou a medalha de prata no salto masculino na ginástica artística de Santiago-2023 nesta quarta-feira (25), no Centro de Esportes Coletivos do Estádio Nacional, na prova vencida pelo dominicano Audrys Nin, que havia conquistado uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 no individual geral.

Nin ficou com o ouro com a nota 14.466, após receber 14.336 no primeiro salto e 14.566 no segundo, para revalidar o título obtido nos Jogos Pan-Americanos Lima-2019.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nory, que se apresentou antes do dominicano, obteve a mesma pontuação: 14,466, sendo 14,500 no primeiro salto e 14,433 no segundo, mas ficou com a prata no desempate. O canadense Felix Dolci, com nota 14,383, levou o bronze.