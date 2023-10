América Latina avança com sucesso em transição para energias renováveis, aponta relatório

O estudo foi divulgado no contexto da Semana do Clima da América Latina e do Caribe, fórum do qual participam ministros da região antes da COP28. O relatório se aprofunda nos casos de Brasil, Chile e Uruguai, mas também destaca os avanços em México, Guatemala, Costa Rica e Colômbia, entre outros países.

"Foram destinados mais de 15 bilhões de dólares (75 bilhões de reais) em investimentos a cada ano, chegando a quase 167 bilhões de dólares na última década, um número impulsionado, principalmente, pelo investimento eólico e solar", detalha o estudo.

Em sete países, "a energia renovável não hidroelétrica já representa mais de 30% da capacidade instalada", e existem na região cerca de 320 projetos eólicos e solares, dos quais cerca de 200 estão em fase de pré-construção ou construção".

O investimento em energias renováveis na região "aumentou exponencialmente, em média, 10% ao ano na última década, proporcionando quase 100 GW de capacidade eólica e solar em 2022", destaca o estudo.