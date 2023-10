Acapulco segue incomunicável após passagem do furacão Otis

A passagem do poderoso furacão Otis deixou, nesta quarta-feira (25), o porto de Acapulco, no Pacífico mexicano, incomunicável, com estradas bloqueadas e cortes de energia, o que impediu o governo de determinar a extensão dos danos.

"Até agora não temos dados sobre perdas de vidas humanas, mas não há comunicação (...), há danos materiais, estradas quebradas; a própria rodovia que chega a Acapulco tem deslizamentos de terra", disse o presidente Andrés Manuel López Obrador durante sua habitual coletiva de imprensa matinal.

Às 15h GMT (12h de Brasília), o centro do furacão, que tocou o solo à 00h local com ventos mais fortes a 250 km/h (categoria 5), estava 160 km a noroeste do popular balneário, com ventos sustentados de 130 km/h (categoria 1) e se deslocava a uma velocidade de 17 km/h, segundo o relatório do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês).