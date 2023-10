World Rugby confirma que Mundial de 2027 passará de 20 a 24 seleções

A ampliação para 24 seleções obrigará a modificar o formato do torneio na próxima Copa do Mundo: serão formados seis grupos de quatro seleções e os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros se classificarão para as oitavas de final.

A World Rugby anunciou também a criação de uma nova competição, que será organizada duas vezes por ano a partir de 2026, na qual participarão as dez melhores equipes do mundo e mais dois convidados, que substituirá os tradicionais torneios realizados pelas grandes potências em julho e novembro.

O torneio será realizado na Austrália de 1º de outubro a 13 de novembro e sua duração será reduzida para seis semanas (menos que as sete da edição atual), embora "respeitando o número mínimo de dias de descanso", que são cinco, especificou a entidade.

"Se quisermos nos tornar um esporte verdadeiramente global, temos de criar mais relevância, maiores oportunidades e mais competitividade para atrair novos torcedores", afirmou o presidente da World Rugby, Bill Beaumont, no comunicado para justificar a medida.

Durante a Copa do Mundo que está sendo realizada atualmente na França, a diferença marcante que existe entre as grandes potências e os demais países, chamada de 'Tier 2', se mostrou mais uma vez palpável.

Para concretizar o desejo destes países de enfrentarem mais vezes as grandes seleções, a World Rugby anunciou a criação da Nations Cup, competição da qual participarão as seis potências europeias (Inglaterra, Irlanda, País de Gales, Escócia, França e Itália), as quatro equipes do Rugby Championship (Nova Zelândia, África do Sul, Austrália e Argentina), além de dois países convidados.

