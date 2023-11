Seis desaparecidos na Alemanha após colisão de cargueiros no Mar do Norte

Uma grande operação de resgate estava em curso nesta terça-feira (24) na costa da Alemanha para encontrar seis marinheiros desaparecidos após uma colisão entre dois cargueiros, e um deles naufragou.

A colisão aconteceu às 5h locais (00h de Brasília), a 22 quilômetros ao sudoeste de da ilha alemã de Helgoland.

A tripulação do menor cargueiro, o "Verity", com 91 metros de comprimento e 14 metros de largura, tinha sete pessoas, informou uma porta-voz do Serviço de Resgate (DGzRS).