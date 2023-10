Presidente do Irã lamenta 'falta de unidade' de países muçulmanos sobre Gaza

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, lamentou nesta terça-feira (24) a "falta de unidade" dos países muçulmanos, que segundo ele, poderiam ter prevenido a "agressão" de Israel contra a Faixa de Gaza.

Raisi pediu o "fortalecimento da cooperação" entre os países da região para "resolver seus problemas" evitando a intervenção de "países estrangeiros".

O presidente falou durante um evento de recepção do novo embaixador da Arábia Saudita no Irã, nomeado após sete anos do rompimento de relações diplomáticas entre Teerã e Riade.