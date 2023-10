Petróleo perde terreno por preocupações sobre economia mundial

Os preços do petróleo recuaram, nesta terça-feira (24), devido às preocupações do mercado sobre a evolução da economia mundial.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em dezembro, caiu 1,95%, para 88,07 dólares em Londres.

Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano e para entrega também em dezembro, recuou 2,04%, para 83,74 dólares em Nova York. Em três sessões, o WTI perdeu mais de 6%.