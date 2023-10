Outra ex-advogada de Trump se declara culpada em caso de interferência eleitoral na Geórgia

Outra ex-advogada de Donald Trump se declarou culpada, nesta terça-feira (24), das acusações relacionadas à suposta tentativa do ex-presidente dos Estados Unidos de alterar o resultado das eleições de 2020 no estado da Geórgia, no sul, e poderá testemunhar contra ele.

Jenna Ellis, de 38 anos, é a quarta pessoa, entre os 19 acusados neste caso, a formalizar um acordo de culpa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Essas confissões enfraquecem a defesa de Trump, que é o favorito para as eleições de 2024 entre os republicanos.