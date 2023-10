Nos EUA, sindicato expande greve para fábrica de SUVs da GM no Texas com 5 mil trabalhadores

O sindicato United Auto Workers (UAW) informou nesta terça-feira, 24, em comunicado que a greve em andamento no setor automotivo dos Estados Unidos se expande. Segundo ele, na manhã desta terça-feira, 5 mil integrantes da fábrica da General Motors em Arlington, no Texas, se uniram ao protesto, paralisando a maior e mais rentável fábrica da GM, segundo o próprio UAW.

O sindicato nota que a paralisação ocorre horas após a GM reportar lucro de US$ 3,5 bilhões no terceiro trimestre e também dias depois de não haver acordo sobre mudanças nos contratos com a empresa.

"Como temos dito há meses: lucros recordes devem ser igual a contratos recordes", afirma o presidente do UAW, Shawn Fain, no comunicado. "É hora dos trabalhadores da GM, e toda a classe trabalhadora, receberem sua parcela justa."