Negociadores do Catar esperam conseguir libertação de mais reféns

Os negociadores do Catar envolvidos nos esforços para libertar os reféns capturados pelo Hamas durante seu ataque do último dia 7 a Israel esperam conseguir novas libertações, informou a chancelaria do país do Golfo.

O Catar realiza intensa atividade diplomática desde o início da guerra entre Israel e o Hamas. Doha conseguiu a libertação de quatro dos cerca de 220 reféns israelenses, estrangeiros ou com dupla nacionalidade: duas americanas (na última sexta-feira) e duas israelenses (ontem).

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al-Ansari, indicou hoje que os negociadores de seu país "esperam obter outras libertações", graças às conversas em andamento com Israel e o Hamas.