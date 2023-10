Negociações da OMC estão no 'bom caminho', diz diretora-geral da organização

Os 164 países-membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) estão no "bom caminho" para fechar acordos durante a próxima reunião ministerial em fevereiro em Abu Dhabi, afirmou a diretora-geral da organização nesta terça-feira (24).

"As discussões me demonstraram claramente que os negociadores em Genebra dispõem agora do mandato político necessário para tentar avançar" nos diferentes temas, acrescentou.

Okonjo-Iweala enfatizou, no entanto, que as negociações não seriam fáceis, mas assegurou que saiu da reunião "com um sentimento cada vez mais positivo quanto a nossa possibilidade" de êxito.

A executiva mostrou otimismo em relação a duas questões em particular: as discussões sobre a reforma do sistema de solução de controvérsias e as subvenções à pesca.

Os países-membros alcançaram um acordo sobre as subvenções à pesca na reunião ministerial anterior, celebrada em Genebra em junho de 2022, mas ainda há debates sobre questões pendentes como as ajudas que contribuem para o excesso de capacidade e a sobrepesca.

O órgão que examina os recursos ante a OMC em caso de disputas comerciais está inoperante desde dezembro de 2019, porque Washington bloqueia sistematicamente a renovação dos juízes.