Napoli vence Union Berlin na Champions e segue recuperação na temporada

O Napoli derrotou o Union Berlin por 1 a 0 nesta terça-feira (24), na Alemanha, uma vitória que mantém a equipe em ascensão depois de um mau início de temporada.

Sob pressão durante a janela de data Fifa, sem conseguir emendar uma sequência de resultados positivos, o time napolitano recebeu dias atrás o apoio do presidente Aurelio De Laurentiis, o que acalmou os ânimos no clube, junto com a vitória sobre o Verona no último sábado (3 a 1), pela Serie A.

Com estes três pontos conquistados graças ao gol de Giacomo Raspadori (65'), o Napoli assume a segunda posição do Grupo C da Champions, liderado pelo Real Madrid, que nesta terça bateu o Braga por 2 a 1 em Portugal.