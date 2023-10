Milícias apoiadas pelo Irã lançam nova onda de ataques enquanto os EUA apoiam Israel

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, alertou nesta terça-feira, 24, que Washington reagiria "rápida e decisivamente" se o Irã ou suas forças por procuração atacassem o pessoal dos EUA, depois que Teerã aumentou o risco de um conflito maior no Oriente Médio nos últimos dias, ao libertar as milícias regionais que passou anos armando.

Durante mais de seis meses, estes grupos de milícias apoiados pelo Irã abstiveram-se de lançar drones ou foguetes contra as tropas americanas no Iraque e na Síria, como parte do que parecia ser uma trégua não declarada entre Teerã e Washington. Isso teve um fim abrupto quando autoridades dos EUA disseram que grupos apoiados pelo Irã lançaram 10 ataques de drones e foguetes contra bases que as tropas dos EUA usam no Iraque e outros três numa base dos EUA no sudeste da Síria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Iêmen, os Houthis apoiados pelo Irã, também dispararam cinco mísseis de cruzeiro fornecidos e lançaram cerca de 30 drones contra Israel, num ataque que foi maior do que o inicialmente descrito pelo Pentágono, disseram autoridades americanas. Em meio à onda de ataques às forças dos EUA, o Pentágono implantou quase uma dúzia de sistemas de defesa aérea em países do Oriente Médio antes da esperada invasão terrestre de Gaza por Israel, transferindo lançadores de mísseis para o Iraque, a Síria e o Golfo.