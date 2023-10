Maior floresta da América Central luta para sobreviver à agropecuária ilegal

O sol queima suas costas e o calor o sufoca. Ele está convencido, porém, do sucesso do manejo florestal comunitário, modelo que mostra que é possível frear o desmatamento, conservar a floresta e sua biodiversidade e alimentar os moradores.

Ao arrancar pedaços de pasto com facões, Leonel Acosta trava uma luta desigual, mas esperançosa, para recuperar as terras desmatadas pela agropecuária ilegal no coração da Reserva da Biosfera Maia, na Guatemala, a maior área protegida da América Central.

"Nos deram um mar de pasto, mas vejam: temos uma floresta já restaurada", disse Acosta à AFP em La Colorada, uma das áreas da Reserva onde se realiza este esforço conjunto de comunidades e governo, liderado pela ONG Wildlife Conservation Society (WCS).

Localizada no norte do país, perto das fronteiras com México e Belize, essa imensa mancha verde de 2,1 milhões de hectares ocupa 19% do território guatemalteco. Passou de 20% de desmatamento para 33% de 2000 a 2022, devido ao tráfico de madeira, aos incêndios e, principalmente, ao plantio de pasto para a agropecuária.

Vital porque abriga uma variedade de flora e fauna selvagens, lagoas e rios, também é importante por sua capacidade de absorção de CO2 para enfrentar a mudança climática.

Em suas florestas, os maias construíram a cidade de Tikal, principal sítio arqueológico da Guatemala e patrimônio mundial da Unesco, que teve seu apogeu entre os anos 200 e 900 d.C.

Vastas extensões de pasto podem ser vistas da estrada. Acosta, de 35 anos, prefere arrancá-lo.