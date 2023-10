Macron propõe em Israel uma coalizão internacional contra o Hamas

Macron também deve visitar Ramallah, na Cisjordânia ocupada, onde será o primeiro líder ocidental desde o início da guerra a ter uma reunião com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas. E também há a possibilidade de um encontro com o rei Abdullah II da Jordânia, segundo a presidência francesa.

Macron também fez um apelo ao Irã, que apoia o Hamas, e a seus aliados para que "não abram novas frentes" de batalha, ao mesmo tempo que pediu a retomada do "processo político com os palestinos".

Em Jerusalém, Macron se reuniu com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e pediu a libertação de todos os reféns sob poder do Hamas.

Lifschitz declarou nesta terça-feira à imprensa em Tel Aviv que viveu "um inferno" e foi "agredida" ao ser sequestrada no kibutz Nir Oz. "Os caras me bateram no caminho. Não quebraram minhas costelas, mas me machucaram e eu tive dificuldade para respirar".

"Eles nos trataram bem" no cativeiro, disse Lifshitz, que passou mais de duas semanas sequestrada na Faixa de Gaza. Ela contou que um médico visitava os reféns a cada dois ou três dias e entregava medicamentos.

Quase 220 reféns israelenses, estrangeiros ou dupla cidadania foram identificados por Israel. Eles foram levados pelo Hamas para a Faixa de Gaza após o ataque cometido em pleno 'shabbat', o dia de descanso semanal dos judeus.