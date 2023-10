Macron propõe coalizão internacional contra Hamas e chama atenção para a causa palestina

Em visita a Israel, o presidente da França, Emmanuel Macron, propôs nesta terça-feira, 24, uma coalizão internacional para lutar contra o Hamas e declarou que a segurança de Israel depende de o país aceitar o "direito legítimo" de palestinos terem um Estado. Macron falou ao lado do primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, em Jerusalém.

O presidente francês propôs que a coalizão internacional criada em 2014, sob liderança dos Estados Unidos, para combater o grupo Estado Islâmico na Síria e no Iraque "também possa lutar contra o Hamas". "Hamas é um grupo terrorista cujo objetivo é a destruição do Estado de Israel, este é também o caso do Estado Islâmico, da Al Qaeda e dos seus parceiros de ação e intenção", declarou, acrescentando que a França "está pronta" para lutar contra o grupo terrorista palestino.

Macron ainda disse que qualquer paz "não pode ser duradoura" sem reiniciar um processo político "decisivo" com os palestinos, sublinhando que a estabilidade de Israel não será garantida a menos que o país "aceite o direito legítimo dos palestinos de dispor de um território e um Estado em paz e segurança ao lado de Israel". "O Hamas é um grupo terrorista, razão que não incorpora a causa palestina. Deve ser combatido com força e a causa palestina deve ser compreendida", explicou.