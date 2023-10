Macron propõe a Israel e Autoridade Palestina coalizão internacional contra Hamas

Durante a reunião com Netanyahu, propôs que a coalizão internacional criada em 2014 sob liderança dos Estados Unidos para enfrentar o grupo Estado Islâmico na Síria e no Iraque "também possa lutar contra o Hamas".

Macron chegou nesta terça-feira a Jerusalém, onde, além de se reunir com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, manteve um encontro com o presidente israelense Isaac Harzog.

O presidente da França, Emmanuel Macron, propôs, nesta terça-feira (24), ao primeiro-ministro israelense e ao presidente da Autoridade Palestina combater o movimento islamista Hamas com uma coalizão internacional, em uma visita à região, na qual também denunciou "o sofrimento" dos civis em Gaza.

Pelo menos 140 pessoas morreram na madrugada de hoje em outros ataques aéreos, de acordo com a mesma fonte. Desde o início da guerra, 5.791 pessoas morreram no território palestino, incluindo 2.360 crianças, segundo o movimento islamista.

Israel bombardeia sem trégua o pequeno e densamente povoado território palestino, em resposta ao ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro, e como prelúdio de uma provável ofensiva terrestre.

Depois, Macron se dirigiu a Ramallah, na Cisjordânia ocupada, onde conversou com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas e garantiu que "nada pode justificar o sofrimento" dos civis em Gaza.

Além disso, o presidente francês alertou o Irã, que apoia o Hamas, e seus aliados a "não correrem o risco de abrir novas frentes", defendendo uma retomada do "processo político com os palestinos".

Ontem, o Hamas libertou as reféns Yocheved Lifshitz, de 85 anos, e Nurit Kuper, de 79, ambas de nacionalidade israelense. Uma americana e sua filha já tinham sido libertadas três dias antes.

Lifschitz disse hoje à imprensa que viveu um "inferno" e foi "agredida", ao ser sequestrada no kibutz Nir Oz. Depois, durante seu cativeiro de mais de duas semanas na Faixa de Gaza, contou que foi "bem tratada".

"Um médico vinha a cada dois ou três dias para ver como estávamos e garantir que tínhamos medicamentos", acrescentou.

Centenas de combatentes do Hamas se infiltraram em Israel a partir de Gaza em 7 de outubro, durante um ataque sem precedentes desde a criação do Estado de Israel em 1948. Mais de 1.400 pessoas morreram, a maioria civis, segundo as autoridades israelenses, que registraram a tomada de 220 reféns, levados para Gaza.