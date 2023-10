Lula diz que 'ataque terrorista' do Hamas não justifica Israel 'matar inocentes'

"Não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel, que Israel tem que matar milhões de inocentes. Não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade", declarou Lula em transmissão semanal ao vivo nas redes sociais, denominada de "Conversa com o Presidente", nesta terça-feira, 24. "Se a ONU tivesse força, a ONU poderia ter uma interferência maior. Os Estados Unidos poderiam ter uma interferência maior. Mas as pessoas não querem, as pessoas querem guerra."

Lula disse estar "cansado" de fazer telefonemas com chefes de Estado para tratar sobre o conflito, mas que continuará fazendo pela paz. "Eu conversei com todo mundo, ainda falta conversar com Xi Jinping [presidente da China], com o presidente da África do Sul e com o presidente do Catar - que segundo dizem, tem relação com o Hamas, com o Hezbollah", acrescentou o presidente. O petista disse que seu papel é "tentar criar as condições para que a gente possa voltar a sentar numa mesa de negociação".