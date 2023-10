Judeus ultraortodoxos de Israel querem se envolver na luta contra o Hamas

Na segunda-feira, diante de um escritório de recrutamento em Tel Aviv havia cerca de 200 homens alinhados, respondendo a um apelo do Exército a todos os qualificados para ajudar na guerra desencadeada pelo ataque sangrento do Hamas em solo israelense.

Os judeus ultraortodoxos foram em grande parte poupados do ataque do Hamas em 7 de outubro e estão isentos do serviço militar, mas muitos deles decidem renunciar a esta exceção criticada em Israel para atuarr na luta contra o movimento islamista palestino.

O número é modesto, mas o gesto é muito simbólico. Um acordo que data da fundação do Estado de Israel em 1948 permite que estudantes em tempo integral nas escolas talmúdicas adiem a data do serviço militar todos os anos até completarem 26 anos. Depois, eles são completamente exonerados.

De acordo com um relatório recente do Exército, isto permite que cerca de 12 mil jovens evitem anualmente o serviço militar obrigatório de 32 meses para os homens e de dois anos para as mulheres. As jovens religiosas estão automaticamente isentas.

Entre as 1.400 mortes causadas pelo Hamas, quase não houve membros da comunidade haredi ("aqueles que temem a Deus", em hebraico), que muitas vezes vivem à margem da sociedade.

Também não havia ultraortodoxos entre os participantes da festa de música eletrônica ou entre os habitantes dos kibutz seculares e dos vilarejos atacados ao longo da fronteira com Gaza. Quase nenhum, logicamente, entre os mais de 300 soldados israelenses mortos no ataque.

Muito ativos em associações beneficentes e na Zaha, ONG responsável pela identificação de corpos em Israel, os ultraortodoxos participam da unidade militar especializada neste campo.

O Exército israelense se prepara para lançar uma eventual operação militar terrestre na Faixa de Gaza, após os bombardeios aéreos iniciados no dia do ataque do Hamas.