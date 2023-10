Israel intensifica bombardeios em Gaza e causa morte de 700 pessoas, dizem palestinos

Israel disse que em martes lançou 400 ataques aéreas nas últimas 24 horas contra combatentes que se preparavam para lançar foguetes contra o território israelense e que mataram comandantes do Hamas. No dia anterior, Israel relatou o lançamento de 320 ataques.

Autoridades de saúde afirmam que centenas de palestinos foram mortos no último dia e instalações médicas foram fechadas por causa de danos causados por bombas e falta de energia.

Israel intensificou ataques aéreos em toda a Faixa de Gaza na terça-feira, 24, atingindo famílias nos escombros de edifícios residenciais. O Ministério da Saúde de Gaza disse que os ataques israelenses deixaram ao menos 704 mortos no último dia, em sua maioria mulheres e crianças. A Associated Press não pôde verificar de forma independente o números que o Hamas informou.

As forças armadas do país também disseram que frustraram um ataque de um grupo de mergulhadores do Hamas que tentava infiltrar-se numa praia israelita localizada a curta distância a norte de Gaza.