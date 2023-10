Honduras extradita chefe do narcotráfico para os EUA

Honduras extraditou, nesta terça-feira (24), para os Estados Unidos o narcotraficante Erasmo Ávila, chegando a 38 o número de criminosos entregues a esse país desde 2014, sendo o de maior relevância o ex-presidente Orlando Hernández, acusado de conspirar para introduzir 500 toneladas de cocaína na América do Norte.

Ávila, de 47 anos, conhecido como "O monstro", era requerido pela Corte do Distrito Leste do estado da Virgínia (leste), confirmou a jornalistas o chefe do Comando das Forças Especiais Cobra da Polícia, comissário Julio Romero.

Em meio a uma operação de segurança, o hondurenho foi levado ao aeroporto de Palmerola, a aproximadamente 50 km ao norte de Tegucigalpa, onde uma aeronave o esperava com agentes da agência antidrogas dos Estados Unidos (DEA).